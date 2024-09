Diretoria do Fla adota silêncio após pressão por derrota na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A diretoria do Flamengo adotou o silêncio no dia seguinte à derrota para o Peñarol, no Maracanã, no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores.

O que aconteceu

O presidente Rodolfo Landim e o diretor de futebol Bruno Spindel compareceram ao sorteio dos mandos da semifinal da Copa do Brasil, na sede da CBF. Ambos evitaram a imprensa e não passaram pela zona mista.

O vice de Futebol Marcos Braz não esteve no sorteio. Ele costuma ser figura carimbada nos eventos na sede da entidade. Diogo Lemos, vice-presidente de Gabinete da Presidência também era aguardado, mas não compareceu.

O Flamengo vive momento de pressão. O time foi vaiado e o técnico Tite foi xingado pela torcida durante o duelo com o time uruguaio.

O sorteio definiu que o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil será no Maracanã. Sendo assim, o duelo decisivo será na Neo Química Arena.