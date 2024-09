Giro europeu: Sevilla perde do Alavés e segue na parte de baixo da tabela do Espanhol

Nesta sexta-feira, o Sevilla perdeu do Alavés por 2 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, no Mendizorroza Stadium.Carlos Vicente e Carlos Martín garantiram a vitória, ao passo que Dodi Lukebakio diminuiu o marcador. Com a derrota, a equipe segue com a campanha abaixo no torneio.

Os visitantes estão na 14ª colocação, com cinco pontos. Já os donos da casa ocupam a quinta posição, com dez unidades.

Em seu próximo compromisso pelo Espanhol, o Sevilla duela frente ao Real Valladolid, no próximo dia 24, às 14h, no Ramón Sánchez Pizjuán. Por outro lado, o Alavés enfrenta o Real Madrid, às 16h, na mesma data, no Santiago Bernabéu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LALIGA (@laliga)

Ainda nesta sexta-feira, o Braga entrou em campo pelo Campeonato Português e ganhou do Nacional, por 3 a 0, no Estádio da Madeira. Os gols de Sikou Niakaté, Bruma e Amine Al Ouazzani confirmaram o triunfo.

Diante do resultado, a equipe está na quarta colocação, com dez pontos. Os mandantes, por outro lado, ocupam a 15ª posição, com quatro unidades.

Por fim, o Nice goleou o Saint-Étienne por 8 a 0, pelo Campeonato Francês, no Allianz Riviera. O triunfo fez com que o time chegasse aos sete pontos, na sexta posição. Em contrapartida, os visitantes se encontram no 16º lugar, com três unidades.