Memphis Depay vai a treino do Corinthians com camisa dos Gaviões da Fiel

O atacante Memphis Depay foi protagonista de uma cena inusitada nesta sexta-feira (20). O holandês de 30 anos chegou ao CT Joaquim Grava vestindo uma camisa dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians.

Memphis teve contato com os integrantes da organizada logo em seu primeiro dia no Brasil, quando foi conhecer as instalações do Parque São Jorge. Na ocasião, a diretoria dos Gaviões presenteou o atleta com a tradicional "cartilha", que registra momentos da história do clube e explica como funciona a conexão entre time e torcida.

"Foi lindo. Conheci todos os pátios, recebi até uma bíblia do que significa ser Corinthians, eles fizeram em português, vou ter que traduzir. Tem a ver com respeito. Vim aqui para ajudar a equipe, ser uma força para o clube, foi muito bonito ver nos olhos daquelas pessoas o que o clube significa", disse Memphis em entrevista coletiva.

Mesmo antes de estrear, o atleta vem cativando os torcedores do Corinthians com suas publicações nas redes sociais. Ativo no Instagram, o jogador comenta em publicações do clube e se mostra ansioso para fazer seu primeiro jogo com a camisa do Timão.

A estreia de Memphis deve ocorrer na tarde deste sábado (21), contra o Atlético-GO. O atleta deve ganhar minutos no decisivo jogo pelo Campeonato Brasileiro. Os ingressos estão esgotados, e a Neo Química Arena deve ter casa cheia para o duelo.