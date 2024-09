Corinthians jogará final do Brasileirão Feminino com uniforme novo

O Corinthians definiu a estreia de sua nova camisa alternativa, que foi lançada no mês passado: o traje será exibido aos torcedores neste domingo (22).

Ocasião especial

As "Brabas" serão as responsáveis pela utilização do uniforme na final do Brasileirão Feminino, contra o São Paulo. A camisa é mesclada em preto e branco e inspirada nas mulheres negras e na luta antirracista.

O duelo ocorre na Neo Química Arena, e o Corinthians venceu a partida de ida, dentro do MorumBis, por 3 a 1.

O uniforme não estará "presente" apenas dentro das quatro linhas: haverá, por exemplo, distribuição de 20 mil cartilhas antirracistas para os torcedores, além da participação das crianças do Instituto JB12, que recepcionarão as atletas na zona mista.

Como é a camisa?

O uniforme tem gola careca, listras verticais em preto e branco e uma manga de cada cor. O escudo também tem um lado preto e outro branco.

O logo da Nike, fornecedora do traje, é duplo. O shorts também tem o design em preto e branco. As meias são listradas.

O produto foi inspirado na "cultura da diáspora africana". A tipografia tem textura baseada em símbolos Adinkras de Gana.

A inscrição "Tamo Junto e Misturado" aparece em um emblema com uma mão em preto e branco dentro da gola, na altura do pescoço.