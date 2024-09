Diretor do Corinthians sobre Brasileiro: 'Recuperação precisa ser imediata'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Fabinho Soldado, diretor de futebol do Corinthians, apontou que há a necessidade de uma "recuperação imediata" no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Ramón Díaz ocupa a 18ª colocação, na zona de rebaixamento.

O Timão enfrenta o lanterna Atlético-GO neste sábado, em casa. Fabinho ressaltou que pode se tornar uma partida essencial na campanha para fugir da degola.

Se fala da tal da chavinha. A nossa chave, agora, está no Brasileiro, onde a nossa recuperação precisa ser imediata. Apesar de o adversário não estar em uma condição na tabela tão confortável, é um jogo difícil. Vamos enfrentar um adversário que vai querer fazer o melhor jogo, por isso esse jogo se torna extremamente importante. Muita concentração, equipe muito forte mentalmente para que a gente comece a dar resposta no Brasileiro, que está na hora de conseguir essa reação para que tenhamos um pouco mais de tranquilidade Fabinho

O que aconteceu

O Corinthians tem 25 pontos no Brasileiro. O time está empatado com o Vitória, e tem dois pontos a menos que o Fluminense, primeira equipe fora da degola.

O dirigente compareceu ao sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil. O Alvinegro vai enfrentar o Flamengo, e o segundo jogo será em casa.

Vamos trabalhar bastante, nos preparar até lá, mas temos jogos importantíssimos no Campeonato Brasileiro, onde a equipe precisa de recuperação imediata. E, certamente, quando chegar o dia desse confronto, esperamos estar em uma melhor condição para fazer dois grandes jogos Fabinho

O Corinthians também está vivo na Copa Sul-Americana. Os comandados de Ramón Díaz venceram o Fortaleza por 2 a 0, no primeiro jogo das quartas de final.

O que mais ele falou?

Importância do segundo jogo da Copa do Brasil ser em casa. "Jogo difícil. Claro que decidir em casa, perto do torcedor, é importante, mas adversário é grande, jogo grande, competição grande. Importante se preparar bem para fazer dois bons jogos".

Momento conturbado no Flamengo ajuda? "Respeito os dois lados, duas grandes equipes. Isso não é conversa para querer tirar o foco. Dois grandes, merecem respeito. Dessa forma que o Corinthians vai se preparar, e tenho certeza que o adversário também"

Situação de Hugo Souza. "Da forma que for, certamente vamos exercer. Fizemos o pagamento para o primeiro jogo do Brasileiro, e a ideia é que continue contando com o Hugo. É um goleiro titular que chegou ao clube e tem feito grandes jogos. Certamente, pretendemos contar com ele nesses dois jogos"

Conversa sobre a renovação do Romero? "Romero é bem tranquilo, conhece a casa, super identificado. Nos entrega muita coisa. Isso aí é tranquilo, não estamos preocupados. Certamente no momento certo tudo vai se resolver"