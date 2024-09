Ferreirinha avança em recuperação e treina com o grupo em reapresentação do São Paulo

A reapresentação do São Paulo nesta sexta-feira (20), no CT da Barra Funda, teve novidades. O atacante Ferreirinha, que se recupera de lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda, participou das atividades com o grupo. O Tricolor se prepara para o duelo contra o Internacional neste domingo, no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ferreirinha começou a treinar com bola na última segunda-feira, ainda com a fisioterapia. Nesta sexta, o atacante participou da primeira parte do treino e, na sequência, trabalhou com a preparação física.

O camisa 47 do São Paulo sofreu a lesão no início do clássico contra o Palmeiras, no dia 18 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante teve que ser substituído e, desde então, iniciou o processo de recuperação.

Apesar disso, a presença de Ferreirinha no duelo contra o Internacional, marcado para às 18h30 (de Brasília), ainda é incerta.

Outros que se recuperam de lesões, Liziero e Rodrigo Nestor também treinaram com o grupo. O primeiro, assim como Ferreirinha, trabalhou na primeira parte e finalizou as atividades com a preparação física. Já o camisa 11 tricolor realizou os mesmos exercícios de seus companheiros e também participou de parte do coletivo.

Para o duelo contra o Internacional, Zubeldía deve mandar a campo um time reserva visando o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Após empate sem gols na ida, o Tricolor recebe o Botafogo na próxima quarta-feira, no Morumbis. A bola rola a partir das 21h30.

Sendo assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Jandrei; Igor Vinícius, Ferraresi, Ruan e Jamal Lewis; Santiago Longo, Marcos Antônio, Erick, Luciano e Michel Araújo; André Silva.

Como foi o treino

O técnico Luis Zubeldía dividiu o elenco do São Paulo em dois grupos. Os atletas titulares contra Botafogo na última quarta-feira realizaram trabalhos regenerativos, com mobilidade, força preventiva, fundamentos técnicos e sprints com e sem bola. Os demais jogadores trabalham com o treinador argentino e sua comissão.

Este grupo realizou treino no gramado, que contou com ativação, posse de bola e saídas longas. Além disso, Zubeldía comandou um coletivo de 11 contra 11 e, por fim, exercícios de cruzamentos e finalizações para alguns jogadores.

O São Paulo encerra a preparação para o confronto contra o Inter neste sábado, novamente no CT da Barra Funda.