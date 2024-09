Rodrigo Cezar avalia campanha do Santos no Paulista sub-20 e projeta quartas contra o Bragantino

O atacante Rodrigo Cezar, um dos destaques da equipe sub-20 do Santos, avaliou a campanha do time no Paulista da categoria. O Peixe foi o segundo colocado do Grupo 25, na terceira fase do torneio, e se classificou às quartas de final.

Rodrigo comemorou a vaga conquistada pelo time, comandado por Orlando Ribeiro. Ele reconheceu que o Peixe teve dificuldades, mas valorizou a classificação.

"Conseguimos uma classificação importante. Estávamos em um grupo difícil, contra equipes qualificadas, como o Mirassol, que poderia chegar nas quartas de final também, pelo bom time que tem. Então, temos que valorizar e aproveitar para aumentar a confiança do nosso elenco para o mata-mata", disse o jogador.

O atleta de apenas 18 anos agora concentra suas atenções na próxima fase do Paulistão, onde a equipe irá enfrentar o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta ficou na primeira colocação da chave, com 15 pontos, três a mais que o Santos.

Já eliminado do Brasileiro da categoria, o Alvinegro Praiano mira o título do Estadual. Rodrigo Cezar fez elogios para o Bragantino, mas confia que os Meninos da Vila irão avançar às semis.

"Agora, nosso foco é apenas no Bragantino. Sabemos que todo jogo será uma final, ainda mais porque queremos conquistar o título para fechar bem essa temporada. Serão partidas complicadas, como foram na terceira fase, mas temos que buscar um bom resultado fora de casa para decidir a classificação em casa, onde temos força e precisamos aproveitar isso", afirmou.

Santos e Bragantino se enfrentaram duas vezes na terceira fase do Paulistão sub-20. O Peixe perdeu no primeiro jogo contra o Massa Bruta, no CT Rei Pelé, mas ganhou em Atibaia. Os times medem forçar por uma vaga na semifinal em jogos de ida e volta, com datas ainda não divulgadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF).