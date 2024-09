Quais as camisas mais valiosas? Veja maiores contratos de clubes e seleções

O colunista Rodrigo Mattos listou no Finanças do Esporte as camisas de futebol mais valiosas do futebol mundial, quando se trata dos patrocínios de material esportivo (veja abaixo).

Mattos fez o top-5 das camisas mais valiosas dos times sul-americanos, europeus e das seleções: Flamengo, Real Madrid e Alemanha aparecem no topo. A Adidas é a principal patrocinadora dos clubes, enquanto a Nike predomina entre as seleções.

A camisa da seleção brasileira é a quinta mais cara entre as seleções, ficando atrás de quatro campeãs mundiais europeias. O colunista Paulo Vinícius Coelho acrescentou que as camisas mais valiosas, Alemanha e França, que tinham acordos históricos com a Adidas, fecharam recentemente com a Nike, o que inflacionou o mercado.

Esses contratos que a gente está falando, é bom deixar claro aqui, são só de fornecimento de material esportivo. Você vê um predomínio da Adidas nos clubes, tem a Nike ali com o Barcelona, mas os clubes com maiores contratos são da Adidas. Nas seleções você vê o contrário: a Nike domina as principais seleções.

Os contratos mais recentes, Alemanha e França, que acabaram de serem feitos, são os maiores. Provavelmente você vai ter no futuro a Inglaterra e a Itália conseguindo alguns valores um pouquinho maiores também. Não botei a Argentina porque não consegui uma fonte com credibilidade do novo contrato da Argentina com a Adidas, mas com certeza o valor é menor do que o do Brasil, isso dá pra gente dizer com certeza. Rodrigo Mattos

Camisas mais valiosas do futebol

Clubes sul-americanos

1 - Flamengo (Adidas) - R$ 70/80 milhões

2 - River Plate (Adidas) - R$ 45/60 milhões

3 - Boca Juniors (Adidas) - R$ 54 milhões

4 - Palmeiras (Puma) - R$ 40/50 milhões

5 - Corinthians (Nike) - R$ 30 milhões

Clubes europeus

1 - Real Madrid (Adidas) - R$ 665 milhões

2 - Manchester United (Adidas) - R$ 665 milhões

3 - Barcelona (Nike) - R$ 605 milhões

4 - Manchester City (Puma) - R$ 424 milhões

5 - Bayern Munique (Adidas) - R$ 362 milhões

Seleções nacionais

1 - Alemanha (Nike) - R$ 605 milhões

2 - França (Nike) - R$ 605 milhões

3 - Inglaterra (Nike) - R$ 235 milhões

4 - Itália (Adidas) - R$ 211 milhões

5 - Brasil (Nike) - R$ 190 milhões

