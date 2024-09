Flamengo não está vivo, mas agoniza em três competições, detona RMP

Em participação no Fim de Papo desta sexta (20), o comentarista Renato Maurício Prado disse que, com a derrota para o Peñarol, o Flamengo passou a agonizar na Copa Libertadores.

RMP disse que a situação ruim no Campeonato Brasileiro, agora se repete em mais uma competição. Na opinião de RMP, é muito difícil que o Flamengo busque a classificação em Montevidéu.

O Flamengo passou um vexame. Não pela derrota. Poderia ter perdido. Jogando bem, você até reconhece. Mas o Flamengo não jogou bem. Não jogou bulhufas. O Flamengo do Tite uma vez mais decepcionou. Acho engraçado que muita gente defendendo o trabalho do Tite diz que o Flamengo está vivo nas três competições. Eu diria que o Flamengo agoniza nas três competições. Estar vivo é uma coisa, agonizar é outra. No Brasileiro, já agoniza há algum tempo. Na Libertadores, passou a agonizar.

Renato Maurício Prado

