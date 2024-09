Presidente do Corinthians nega SAF e garante Hugo Souza contra o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou com a imprensa após o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil. Além de comentar sobre a decisão em casa, o mandatário negou uma possível SAF no clube e garantiu Hugo Souza em campo na semifinal do torneio nacional. A equipe tenta fechar a compra do goleiro para evitar pagar R$ 1 milhão para tê-lo em campo nas partidas de ida e volta.

Sempre deixei claro que sou contra. O Corinthians jamais vai virar SAF. Não precisa disso. Tem uma torcida maravilhosa que mantém essa instituição do tamanho que ela é. Deixei claro desde a campanha que sou contra e na nossa gestão não terá SAF.

Tudo sob controle. Hugo tem contrato conosco, só falta definir a data e pagar. O dinheiro está reservado, está tudo tranquilo. Existe uma data na qual ele tem que ser pago e infelizmente temos de esperar essa data. O Hugo joga de um jeito ou de outro.

O que mais ele disse?

Já pagaram a dívida do Matheuzinho? "Isso está com o financeiro e jurídico. Tudo sob controle. Como estou em viagem direto, o financeiro e o jurídico estão cuidado disso. Mas está tudo sob controle."

Condenação por Rojas: "Já está com o jurídico e tudo sob controle."

Depay: "Todo jogo é casa cheia, não tem tamanho de jogo. Expectativa grande e quem vai definir isso é o treinador. Como presidente e torcedor do Corinthians, a expectativa é muito grande, mas o elenco é muito bom, forte, e vem correspondendo bem anos últimos últimos jogos. Era o que a gente imaginava, fortalecendo cada vez mais. Vamos ver, agora, o que o treinador vai decidir"

Flamengo: "Para nós é gratificante ter o segundo jogo em casa, estar próximo à nossa torcida, mas na hora que a bola rola, são dois grandes times. Com certeza, o Corinthians é Corinthians. Não tem isso [momento do Fla ajudar]. São dois grandes times, e a hora que a bola rola, em campo, é tudo diferente"

Vai bem nas Copas e mal no Brasileiro: "O grupo está se qualificando cada vez mais, é um grupo muito forte. elenco está muito unido, o ambiente está muito bom. A perspectiva é muito boa, em todos os sentidos"

Gabigol: "Não tem nada com Gabigol. Estamos muito focados e fechados, não tem nada disso. Fortalecemos o grupo da forma que a gente imaginava e estamos muito felizes do jeito que está."

Cobranças do Conselho: "É estatutário, faz parte. Estamos tranquilos e fazendo o melhor para o clube. Estamos fazendo o que o clube nunca teve: uma gestão realmente profissional."

Críticas à gestão: "É uma gestão econômica, financeira. Todos sabem a forma como pegamos o clube. Estamos a cada dia trabalhando para solucionar isso. Pegamos o clube em uma situação e hoje trabalhando muito a parte financeira e jurídica, recuperando os processos. Está caminhando cada dia melhor com uma gestão profissional, como deve ser feito."

Ampliação da NeoQuímica: "Sempre deixei claro que, na minha gestão, isso seria um sonho. Estamos trabalhando para isso. Não temos tido tempo para coisa alguma, a gente viaja a cada um dia e meio, estamos muito focados nos campeonatos. Colocamos pessoas, essa semana, para cuidar disso para que possamos, o que puder ampliar daqui para frente... É o que eu mais quero"

Divisão de ingressos com o Flamengo após polêmica em 2022: "O Corinthians, hoje, é o clube que melhor recebe seus visitantes. Somos elogiados por todos, e não só pelos clubes brasileiros. `rezamos muito isso, mas deixamos claro: da forma que nos tratarem na casa do adversário, será tratado na nossa casa"