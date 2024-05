Santos ganha dia de folga após golear o Brusque pela Série B

Depois de golear o Brusque por 4 a 0, o elenco do Santos ganhou um descanso nesta segunda-feira. O grupo se reapresenta no CT Rei Pelé nesta terça-feira, quando começa a sua preparação para enfrentar o América-MG, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para este jogo, o técnico Fábio Carille ainda não poderá contar com os atacantes Julio Furch e Pedrinho. Ambos seguem tratando uma pubalgia. Além deles, Guilherme também segue de fora, com uma lesão muscular na coxa.

Já o lateral direito Aderlan pode pintar como novidade. O defensor passou por uma cirurgia na mão direita e já treina com o restante dos companheiros.

O Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, um a mais que o Goiás, que aparece em segundo. O América-MG está em sétimo, com nove, mas ainda joga nesta segunda-feira, contra o Guarani, fora de casa.

O duelo do Peixe contra o Coelho está marcado para sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência.

"Não gosto de fazer muitas projeções. Vamos ver se o jogo vai ser mesmo sexta, vamos aguardar, pode acontecer de tudo. Pode ser que seja o mesmo time. Amanhã (segunda-feira) é folga. Essa semana foi pesada. Terça a gente volta pensando no América", comentou Carille.