Número 9 do mundo, Tatiana Weston-Webb busca afastar fantasma de Tóquio nos Jogos de Paris

A brasileira Tatiana Weston-Web, número 9 do mundo, afirmou nesta segunda-feira se sentir mais preparada para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. A surfista comentou sobre o desempenho nas Olimpíadas de Tóquio, a qual foi eliminada nas oitavas de final.

"Eu me sinto muito mais preparada, não só fisicamente como psicologicamente também. 2021 foi um ano bem estranho, ninguém realmente acreditava que a gente iria para as Olimpíadas e acabou acontecendo. Foi uma coisa que eu não esperava tanto. Mas eu e o Comitê Olímpico Brasileiro, junto com o CB surf, estamos trabalhando desde o ano passado. Em agosto a gente teve o primeiro acampamento aqui em Teahupo'o. A gente fez uma pré-temporada focada em prevenir lesões e fortalecer meu corpo para conseguir correr esse ano inteiro sem arriscar uma lesão e ficar assim confiante com o jeito que estou. Realmente estou mais preparada neste ano junto com a experiência que tive nos outros jogos", afirmou a brasileira, em coletiva de imprensa.

Nossa seleção brasileira está escalada para as próximas paradas do CT: Taiti, El Salvador, Saquarema e Fiji! ? #WSLBrasil pic.twitter.com/fK1wEU06KX ? WSL Brasil ?? (@WSLBrasil) May 19, 2024

Antes de Paris, Tatiana segue focada no circuito mundial da WSL. A brasileira se prepara para a etapa de Teahupo'o, que começa nesta quarta-feira. O local, situado no Tahiti, será a sede do Surf nos Jogos Olímpicos.

"Eu aprendi muito com as últimas Olimpíadas. Minha mente não estava preparada que nem está hoje. Teahupo'o é um lugar que eu consegui gastar bastante tempo, já surfando na onda, conhecendo as pessoas. Então, realmente me sinto super em paz aqui em Teahupo'o", disse.

Tatiana foi a primeira surfista do Brasil, entre homens e mulheres, a conquistar a classificação para Paris. A brasileira assegurou a vaga no início de 2023, e chega como uma das favoritas a conquistar o ouro.