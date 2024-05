Vasco x Fortaleza: veja informações e onde assistir ao confronto pela Copa do Brasil

Vasco da Gama e Fortaleza entram em campo nesta terça-feira para decidir quem ficará com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no estádio de São Januário. O confronto, válido pela terceira fase, contará com transmissão de SporTV e Premiere.

Com o clima nos bastidores ainda turbulento por conta dos desentendimentos entre a direção do clube e a 777, empresa que controla a SAF vascaína, o time tenta, em campo, colocar a temporada nos trilhos. O novo treinador da equipe, o português Álvaro Pacheco, ainda não poderá ficar na área técnica devido ao regulamento da competição, mas estará no estádio.

O interino Rafael Paiva, que encerrará sua passagem pelo comando, está confiante após o triunfo sobre o Vitória, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que encerrou um jejum de cinco partidas sem vencer. O time mostrou evolução na partida e pode ter novidades nesta terça.

Segunda-feira de treino no CT Moacyr Barbosa pelas câmeras da VascoTV ??#VascoDaGama pic.twitter.com/EB2lUvzF4O ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 20, 2024

O francês Dimitri Payet, totalmente recuperado fisicamente, deve assumir posição entre os titulares. O mesmo deve ocorrer com o atacante Adson após boas atuações entrando no segundo tempo. Já o zagueiro João Victor agradou como lateral direito e deve ser mantido. Após cumprir suspensão, o volante Hugo Moura volta a ficar à disposição e disputa posição com Galdames.

Empolgado após empatar com o Boca Juniors na Bombonera e praticamente assegurar a vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana, o Fortaleza desembarcou no Rio de Janeiro com alguns desfalques. O atacante Renato Kayzer, que já atuou na competição pelo Criciúma, não poderá estar em campo. Calebe, Lucas Sasha, Brítez e Pedro Rocha também não viajaram.

Com o empate sem gols no jogo de ida, o vencedor nesta terça-feira avançará com qualquer placar. Em caso de novo empate nos 90 minutos, haverá disputa de pênaltis. A classificação garante R$ 3,3 milhões para quem avançar às oitavas da Copa do Brasil.

Decolando rumo a mais um desafio! ??? ? Matheus Amorim/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/Ts5eXlF1DM ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 20, 2024

FICHA TÉCNICA



VASCO x FORTALEZA

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 21 de maio de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)

VASCO: Léo Jardim, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Sforza, Hugo Moura (Galdames) e Payet; Adson, David e Vegetti



Técnico: Rafael Paiva (Interino)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Machuca



Técnico: Juan Pablo Vojvoda