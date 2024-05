Revista elege CR7 como melhor jogador europeu da história; veja top-100

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador europeu da história do futebol pela revista inglesa "FourFourTwo".

O que aconteceu

Cristiano Ronaldo superou Johan Cruyff e Franz Beckenbauer. O holandês ficou com o segundo lugar, enquanto o alemão fechou o top-3.

A revista se apoia em dois argumentos principais, além das conquistas individuais de Cristiano Ronaldo, para a escolha: a mudança de posição (de ala para atacante) ao longo da carreira e o empenho para manter o físico no nível mais alto possível.

Os feitos com a seleção também foram levados em consideração. "Jogador com mais gols em jogos internacionais da história, tendo marcado mais de 125 gols em mais de 200 jogos por Portugal, o craque madeirense conquistou também um troféu de Eurocopa com uma pobre seleção de Portugal que só conseguiu vencer um jogo no mata-mata da Eurocopa de 2016 no tempo normal", explicou a revista.

A "FourFourTwo", no entanto, coloca Messi como o maior jogador de todos os tempos, levando em conta jogadores de outros continentes. "Lionel Messi ganhou sua oitava Bola de Ouro para encerrar o debate sobre quem é a maior jogada de todos os tempos, com o argentino também adicionando um troféu de Copa do Mundo à sua carreira", escreveu a revista.

100 maiores jogadores europeus da história, segundo a "FourFourTwo"