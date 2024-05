Júlio Baptista daria prêmio de melhor do mundo ao Vini Jr. e pede paciência com Endrick no Real

Para Júlio Baptista, Vinicius Júnior deveria ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo nesta temporada. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o ex-jogador brasileiro, que defendeu o Real Madrid, justificou sua opinião pelo poder de decisão do atacante revelado pelo Flamengo.

"Ele alcançou uma consistência tremenda em jogos importantes, e apenas os melhores conseguem isso. Bola de Ouro? Este ano não tenho dúvidas de que daria a ele. Entre ele e o Bellingham, acho que daria ao Vini por ser mais diferencial em jogos importantes", disse.

Ao lado de Bellingham, Vini Jr. é o principal jogador do Real Madrid na temporada. Ele foi um dos grandes responsáveis por levar a equipe espanhola à final da Champions League, que será disputada no dia 1º de junho, contra o Borussia Dortmund.

O jovem Endrick, do Palmeiras, está prestes a ingressar no Real Madrid, onde será parceiro de Vinicius Júnior. Júlio Baptista elogiou o jogador de 17 anos, mas pediu paciência com o garoto.

"O Real Madrid sabe lidar muito bem com isso. Já tiveram grandes nomes como Vini e Rodrygo, e Endrick terá o apoio deles para lhe mostrar o caminho. Tem que ter paciência com ele, porque a pressão vai ser grande. Ele tem talento... E muito", contou.

Vini Jr. e Endrick estarão juntos na Seleção Brasileira também. Os dois foram convocados pelo treinador Dorival Júnior e representarão o Brasil na Copa América de 2024, nos Estados Unidos.

Em novembro de 2023, Júlio Baptista encerrou sua passagem como treinador do Valladolid B, equipe espanhola que tem Ronaldo como proprietário. Ele contou um pouco do trabalho de seu "chefe" no clube.

"O que ele fez como presidente foi pouco exposto. Não foi comunicado o quanto ele fez. Se ele tivesse, as pessoas o amariam muito mais. Suas conquistas não são conhecidas nas ruas. Nestes cinco ou seis anos, muitas coisas boas foram feitas. Agora é um clube solvente e estável, mas não é fácil mantê-lo sempre na Primeira Divisão", falou.