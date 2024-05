Convocado, Rafael celebra chance de defender o Brasil na Copa América: "Momento muito especial"

No último domingo, Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, convocou o goleiro Rafael, do São Paulo, para a vaga de Ederson, goleiro do Manchester City que sofreu fratura no rosto. O arqueiro do clube paulista, portanto, será uma das opções da comissão técnica para defender o gol brasileiro na Copa América. O atleta, em boa fase, comemorou o momento.

"Terminar o fim de semana com essa notícia é incrível. Mais um momento marcante, único e muito especial na minha carreira. Estou sem palavras para descrever a alegria que estou sentindo. Em março, já tive a oportunidade de vivenciar esse ambiente de Seleção pela primeira vez e, agora, vou poder disputar uma competição tão importante como a Copa América. Agradeço a Deus, aos meus familiares e amigos, que sempre estiveram comigo e acreditaram em mim, e, claro, ao São Paulo", afirmou o goleiro.

Na atual temporada, Rafael participou de 23 partidas com o Tricolor. No período, não sofreu gols em seis duelos. Sob o comando de Zubeldía, ainda invicto, o arqueiro que veste a 23 teve sua rede balançada em apenas três jogos, de seis possíveis.

? Visita especial para Rafael! ?? Convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa América, o goleiro são-paulino recebeu a visita do pai, seu Eloizio Monteiro, que acompanhou o treino do filho e do elenco tricolor no CT da Barra Funda.#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan /... pic.twitter.com/iDI65Rxudl ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 20, 2024

O goleiro aproveitou para desejar boa recuperação a Ederson, recém campeão do Campeonato Inglês com o Manchester City.

"E eu gostaria de aproveitar para expressar o meu desejo de boa recuperação ao Ederson, um dos melhores goleiros do mundo. Ontem, ele foi campeão com o City após uma campanha quase perfeita na Premier League, onde ele teve uma performance super importante e foi fundamental para o título. Infelizmente, sofreu essa lesão no penúltimo jogo e precisou ficar de fora da Copa América, mas tenho certeza de que vai se recuperar bem e voltará ainda mais forte. Desejo uma ótima recuperação pra ele", pontuou.

Em Orlando, na Flórida (EUA), Rafael se apresenta na Seleção Brasileira no dia 3 de junho, junto aos outros atletas que atuam no futebol brasileiro. Já para quem defende equipes da Europa, a apresentação está marcada para dia 30 deste mês.

Antes da competição, o Brasil fará dois amistosos, contra o México, no dia 8 de junho, Kyle Field, em College Station, no Texas, e frente aos Estados Unidos no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

A estreia da Seleção Brasileira na Copa América será contra a Costa Rica, no dia 24 de junho, em Los Angeles. O Grupo D ainda conta com Colômbia e Paraguai.