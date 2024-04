Após ofensa e mal-estar, Abel e Belmonte se abraçam antes de clássico no Morumbis

São Paulo e Palmeiras se enfrentam na noite desta segunda-feira pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o primeiro encontro entre os times depois do polêmico clássico no Paulistão. Na chegada dos times ao Morumbis, onde a bola rola às 20 horas (de Brasília), o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, e o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tiveram uma breve conversa em clima amistoso e se abraçaram.

O último Choque-Rei não teve um clima nada amistoso após o apito final. O diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, chegou a protagonizar um ato xenófobo ao chamar o técnico Abel Ferreira de "português de m...", nos corredores do Morumbis.

Pela ofensa proferida, Belmonte e os demais envolvidos nas reclamações contra a equipe de arbitragem, foram julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) e multados como punição pelo comportamento inadequado). Contudo, como parte de um acordo com o TJD, o diretor Tricolor gravou um vídeo pedindo desculpas a Abel Ferreira, mas o pronunciamento acabou vazando nas redes sociais. Dias depois, o treinador palmeirense se pronunciou sobre o caso, sem citar o nome de Belmonte, e repudiou os atos de discriminação.

Também após o Choque-Rei pelo Paulista, outros membros do São Paulo criticaram duramente as decisões da equipe de arbitragem. Logo após a partida, o presidente Julio Casares também estendeu as críticas ao técnico do Verdão, indicando influência do treinador nas decisões do árbitro.

Naquela ocasião, o técnico Abel Ferreira não pôde conceder sua entrevista coletiva pós-jogo, já que a sala foi vetada para o treinador, com o clube tricolor alegando que não recebe uma estrutura adequado quando vai o Allianz, o que é negado pelo Verdão. A fim de alinhar essas questões, São Paulo e Palmeiras se reuniram com a Federação Paulista de Futebol e ficou garantido que Abel poderá usar a sala de imprensa do Morumbis.