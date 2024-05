No futevôlei, Felipe Adão celebra modalidade e se inspira no pai: 'Legado'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Longe dos gramados desde 2020, quando se aposentou do futebol, Felipe Adão trilha um caminho na areia. Ele se tornou jogador de futevôlei, já foi campeão brasileiro pelo Botafogo, clube do coração, e celebra o crescimento da modalidade no Brasil — São Paulo vai sediar o World Footvolley Challenge, que ocorre neste fim de semana.

Felipe, inclusive, classifica o futevôlei como um dos legados do pai, Cláudio Adão, e também atualiza o quadro de saúde dele. Com passagens por grandes clubes brasileiros, o ex-atacante de 68 anos revelou recentemente ter recebido o diagnóstico de Mal de Parkinson.

Além de Adão, o World Footvolley Challenge vai contar com profissionais da modalidade e receber nomes como o ex-atacante Alex Dias e o ex-zagueiro Dedé.

Do campo para a areia

Felipe Adão deu os primeiros passos no Vasco, mas foi revelado pelo Botafogo. Ele defendeu ainda clubes no exterior e parou em 2020, quando estava na Cabofriense.

O adeus aos 34 anos aconteceu devido às fortes dores no quadril. Na ocasião, os planos para o pós-carreira eram outros, mas surgiu o futevôlei.

"Projetei, na realidade, outra coisa. Sou formado em Executivo do Futebol e ainda tenho essa vontade. Pensava em jogar futevôlei como lazer, mas as coisas aconteceram com uma rapidez absurda e hoje consigo fazer disso o meu trabalho".

Sempre pratiquei futevôlei, principalmente nas férias, nos tempos em que atuava no campo. Isso vem do meu pai, um legado. Na época dele, rivalizada com o Edinho [ex-zagueiro do Fluminense]

Claudio Adão e Felipe Adão com Edinho no futevôlei Imagem: Reprodução Instagram

Felipe cita que o futevôlei se tornou alternativa a jogadores que se aposentaram dos gramados. Ele indica que há um sonho de que a modalidade chegue aos Jogos Olímpicos.

O futevôlei está dando a oportunidade de vários poderem seguir uma carreira, e competindo. Acho que isso está no sangue do jogador, né? Luto pelo esporte para cada vez mais me profissionalizar e há o sonho que chegue às Olimpíadas e vamos ver se a nossa força consegue transformar essa realidade

Felipe Adão foi campeão da Liga Nacional de Futevôlei no ano passado. O time do Botafogo contou ainda com Tavinho e Amaury.

A Liga tem diversos clubes licenciados e a participação de outros ex-jogadores. Adão revelou que Diego Souza e Maicon vão integrar o torneio.

"A competitividade está grande, tem muitos profissionais, ex-jogadores. Diego Souza vai entrar agora, pelo Sport, e Maicon, pelo Grêmio. Isso agrega ao espetáculo, e os clubes trazem ainda mais a torcida também. É bem legal, rivalidade gostosa".

Como está Cláudio Adão?

Cláudio Adão revelou recentemente ter sido acometido pelo Mal de Parkinson. Ele atuou de 1972 a 1996, e defendeu clubes como Santos, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Bangu, Corinthians, Bahia e Benfica (POR), entre outros.

Às vezes, as pessoas não sabem como agir com a doença e ele está ajudando muita gente, isso é o mais importante. Meu pai está bem. Ele sempre foi um exemplo de saúde e isso, para a cabeça dele, é mais difícil, mas ele está bem. Está bem no início o Parkinson. Ele sente o cansaço, a falta de apetite, vontade de não interagir, mas é uma luta dia a dia. Tanto que, quando ele vai socializar, não quer voltar (risos).

"O que posso dizer para os fãs dele é que ele está bem, só que tem esses reajustezinhos que tem se esforçado. Ele faz os exercícios dele, posta e mostra como é possível seguir adiante".

Felipe enaltece o carinho que Cláudio Adão tem recebido desde quando divulgou o quadro de saúde. Ele conta também que a publicidade ao assunto fez outras pessoas procurarem atendimento.

"A ideia de divulgar foi da minha mãe, e, depois disso, recebemos diversas mensagens carinhosas, lindas e emocionantes. Houve até gente que disse que tinha sintomas parecidos aos que ele citou e procurou um médico. Ao falar publicamente, ele também ajudou muitas pessoas".

Projeto social

Em abril, Felipe Adão lançou um projeto social para jovens de comunidades do Rio. Ele também cita a ação como um sonho compartilhado com o pai.

As aulas de futevôlei acontecem entre os postos 9 e 10 da Praia de Ipanema. As vagas foram preenchidas por jovens do Vidigal, Cantagalo e da Cruzada.

"Um sonho bem antigo que eu já tinha com meu pai. Esse é outro legado que passou de pai pra filho. Frequentamos ali desde quando morávamos na Zona Sul. Hoje moramos na Barra, mas aquele ponto é nosso. É muito legal você fazer o bem e poder ajudar de alguma forma".

Modelo All Star Game

A World Footvolley anunciou um evento que tem como referência modelo o "All Star Game" da NBA. Haverá jogos de 4x4, mistos e masculino, e desafios de habilidade, como a batalha de sharks.

"Criamos o novo formato para destacar que a World Footvolley oferece diversas formas de ativação no futevôlei. Buscamos seguir um caminho similar ao do surfe, que devido à modelos diversificados e recorrentes, hoje possui atletas reconhecidos no mundo todo, muito além da modalidade", destaca Luiz Gomes, fundador da World Footvolley.