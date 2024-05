Ex-companheiros de ESPN e jornalistas lamentam morte de Antero Greco

Ex-colegas de ESPN e jornalistas lamentaram o falecimento de Antero Greco. O comentarista lutava contra um tumor cerebral e teve a morte confirmada na madrugada desta quinta-feira (16).

O que aconteceu

"O mundo seria um lugar bem mais leve, agradável e gentil se houvesse dezenas de Anteros", escreveu Everaldo Marques. Paulo Andrade, Mariana Spinelli e Gustavo Zupak, que também foram companheiros de Antero Greco na ESPN, publicaram mensagens em homenagem ao amigo.

André Rizek, do SporTV, também se manifestou na rede social: "sua generosidade, seu alto astral, sempre com uma palavra amiga, até para quem não tinha grande intimidade com ele".

Veja as publicações dos jornalistas

Vamos pra sempre nos lembrar de você assim, sorrindo. Você adorava sorrir. Você adorava nos fazer sorrir. Quem só conheceu o profissional, viu o trabalho de um dos caras mais sensatos do nosso meio, um craque das palavras, escritas e faladas. Quem foi além disso teve a sorte de? pic.twitter.com/TiGcogSmby -- ?veraldo Marques (@everaldomarques) May 16, 2024

Um sujeito amável, doce, de astral sempre elevado, solidário, humilde, parceiro? um jornalista admirável, exemplar, de conduta impecável.



A saudade que fica é do tamanho do seu coração. Obrigado por tanto, Anterito.



Esteja com Deus. Um beijo grande. pic.twitter.com/pX5ifiSSTE -- Paulo Andrade (@_paulo_andrade_) May 16, 2024

Antero, que sorte poder ter sido sua amigona um dia. Você deixa outros milhares amigões e amigonas por aí. Referência e gentileza em uma pessoa. Descansa, Anterito, os fãs de esporte sentirão sua falta pic.twitter.com/4KV0yL2x7r -- Mariana Spinelli (@marianaspinelIi) May 16, 2024

Como pode alguém ser exatamente o mesmo no ar e fora dele?



Antero Greco foi uma aula. Generoso, amigo, divertido, sempre com uma palavra de incentivo e um tremendo jornalista.



Obrigado, Anterito. Já estamos com saudades.



Agradeço desde os tempos de "Gustavo fã de esportes" pic.twitter.com/NxxdPYrN4M -- Gustavo Zupak (@gustavozupak) May 16, 2024

Antero deixa uma legião de fãs e, claro, pode haver quem não gostasse do trabalho dele também. Não tem importância. O que realmente importa é que não há ninguém que possa desabonar o caráter desse enorme sujeito. Sua generosidade, alto astral, sempre com uma palavra amiga, até? pic.twitter.com/m9Z8bFSKpx -- André Rizek (@andrizek) May 16, 2024