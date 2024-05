Com Palacios lesionado, Hugo não foi utilizado em apenas um jogo do Corinthians

Com Palacios se recuperando de lesão no joelho, Hugo e Matheus Bidu são os únicos laterais esquerdos do Corinthians disponíveis. Diante deste cenário, o recém-chegado não foi utilizado em apenas um jogo do Timão.

O duelo em questão foi a vitória pela ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o América-RN, por 3 a 1, fora de casa. Bidu foi titular na ocasião.

Hugo, então, soma 25 jogos pelo Corinthians, sendo 21 como titular, com três assistências. Apesar de contestado, o defensor vai aos poucos ganhando a confiança do torcedor, especialmente pela contribuição defensiva.

De acordo com o Sofascore, ele é o lateral da Série A com mais ações defensivas (85) nas competições nacionais e continentais. Considerando duelos por Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, ele tem 13 partidas, duas assistências, seis passes decisivos, 80% de acerto no drible, 59% dos duelos ganhos, 34 desarmes e 15 interceptações.

Por fim, em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, a CBF adiou a sétima e a oitava rodadas do Brasileirão. Com cinco pontos, o Timão está em 16º lugar, empatado com o Fluminense, primeiro time na zona de rebaixamento.