Jornalista Antero Greco morre aos 69 anos

O jornalista Antero Greco morreu nesta quinta-feira na capital paulista, aos 69 anos. Ele foi vítima de complicações por causa de um tumor no cérebro, que o acometia havia quase dois anos. A informação foi confirmada pela ESPN, emissora em que o profissional trabalhava.

Antero Greco se notabilizou por formar uma dupla com Paulo Soares no programa SportCenter. Os jornalistas misturavam um trabalho com credibilidade ao bom humor na apresentação da atração, em uma química que chamava muito a atenção do público.

Formado em jornalismo pela ECA (Escola de Comunicações e Artes), Antero Greco começou na profissão em 1974. Teve passagens por Estado de S.Paulo, Diário Popular, Popular da Tarde, Folha de S.Paulo, SBT e Bandeirantes. Participou da cobertura de sete edições de Copa do Mundo.

Antero Greco esteve na ESPN desde o princípio do canal no Brasil, em 1994, quando ainda era chamado de TVA Esportes. Após sofrer com o tumor no cérebro, ficou um tempo afastado e depois passou a trabalhar de forma esporádica no canal, com participações de casa. Ele deixa a esposa Leila, 2 filhos e 2 netos.