Flamengo pede que jogos adiados não aconteçam durante Datas Fifa

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo era contra o adiamento de rodadas do Brasileirão pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Com a decisão da CBF de adiar dois jogos, o rubro-negro fez um pedido para a entidade através do vice-presidente de futebol, Marcos Braz.

O que aconteceu

Braz pediu que os jogos não sejam nas Datas Fifa. O Flamengo enfrentaria Vasco e Grêmio nas duas próximas rodadas.

A gente esperava a reunião da CBF no dia 27, mas foi feita essa determinação. Espero que o Flamengo não tenha mais jogos na Data Fifa. Por exemplo, nós iremos jogar contra o Vasco no sábado com todo o elenco disponível. Não quero falar do Grêmio, na outra rodada, pois é uma situação diferente por razões óbvias. Espero que não amplie. A princípio, eram nove jogos. Agora espero que não passe para para 10, 11, 12, 13 ou 14 jogos nos quais o Flamengo jogaria sem quatro ou cinco jogadores Marcos Braz

O Fla já havia se posicionado contra a paralisação. O clube disse entender que poderia ajudar mais com o campeonato em andamento.

Braz ainda revelou que o Flamengo tem "quatro ou cinco atletas" na lista da CBF. O clube não teve jogadores convocados para a Copa América, mas pode ceder atletas em caso de lesão nos escolhidos de Dorival Júnior, por exemplo.