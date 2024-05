Garoto de de 15 anos é o mais jovem a ganhar um título no torneio do Centenário Clube do Juventus

Foram definidos, na noite desta quarta-feira, os campeões do segundo torneio BT 10 no evento internacional de Beach Tennis realizado no Clube Atlético Juventus , que completa seu centenário este ano e é um dos mais tradicionais do país, além de ser o maior de beach tennis na região.

No masculino, o troféu ficou com o atleta de Campinas, de apenas 15 anos, Giovanni Nomelini, uma das promessas do beach tennis nacional, que jogou ao lado do também jovem Felippo Bernardes, de 20 anos. Eles passaram na final sobre os cabeças de chave 3, Robson Barbosa e Ítalo Franz, marcando 6/1 e 6/3 na decisão.

"Esse título com apenas 15 anos representa muito pra mim, o começo de um sonho. Desde criança, eu falava que gostaria de ganhar meu primeiro título, tentar ser o número 1 do mundo, ser o mais jovem a ganhar um título em um BT 10. Estou muito feliz", disse Nomelini, que completou 15 anos há dois meses.

Na final feminina, o título ficou com a dupla de Maria Sorci e a irmã de Giovani, Melissa Nomelini. Elas derrotaram na final a dupla de Viviane Kobo e Nubia Negrini por 7/5 e 7/6 (7/2).

Nesta quinta-feira, será disputado o qualificatório do principal evento da semana, o BT 50, com premiação total de R$ 21 mil e 50 pontos no ranking mundial. O evento tem a chave principal começando na sexta-feira e vai até o domingo.

Samantha Barijan, 23ª do mundo, ex-número um do ranking e campeã mundial pelo Brasil em 2013, confirmou presença na chave principal ao lado de Camila Gouvea. Samantha vem de final em torneio internacional em Belo Horizonte no último final de semana, ao lado de Julianna Martins. Ela soma 43 títulos na carreira.

Ao todo, são 680 atletas de todo o Brasil e também do Chile em todos os torneios.