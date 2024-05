Sportivo Luqueño x Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Red Bull Bragantino pode se garantir na sequência da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira. Os paulistas visitam o Sportivo Luqueño-PAR às 21h (de Brasília), em Assunção.

A equipe brasileira está com nove pontos, ao lado do Racing, na liderança do grupo H. Os paulistas vêm embalados pela vitória sobre os argentinos na rodada passada e, agora, tentam tirar o saldo de gols do concorrente.

O Sportivo Luqueño, por sua vez, está na lanterna da chave e já eliminado da Copa Sul-Americana.

Na outra partida do grupo, o Racing tenta manter a ponta da tabela contra o Coquimbo Unido, na Argentina.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Star+.

Retrospecto das equipes nos últimos cinco jogos

Sportivo Luquenõ: duas derrotas, dois empates e uma vitória.



Bragantino: três empates, uma vitória e uma derrota.

Prováveis escalações

Sportivo Luqueño: Aguilar; Ferreira, Villalba, Leguizamón e Alborno; Mana, Rojas, Mendoza e Fernández; Álvarez e Benítez



Técnico: Julio César Cáceres López

Bragantino: Cleiton; Nathan, Eduardo Santos, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Gustavinho; Eduardo Sasha, Mosquera e Thiago Borbas



Técnico: Pedro Caixinha

Arbitragem

Kevin Ortega é o árbitro do jogo, com Michael Orue e Jesús Sánchez como assistentes. Augusto Menendez fica no comando do VAR.