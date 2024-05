Abel alfineta CBF em paralisação do Brasileiro: 'Melhor ficar calado'

O técnico Abel Ferreira cutucou a CBF pelo timing do anúncio da paralisação do Campeonato Brasileiro e mandou uma indireta sobre em qual jogo cumprirá suspensão. Ele deu a declaração após a vitória do Palmeiras sobre o Del Valle, pela Libertadores.

O que aconteceu

O treinador do Palmeiras disse que já estava pensando na próxima partida do Brasileirão e que se surpreendeu com a nota divulgada nesta quarta (16) pela CBF. A entidade publicou no início da noite que as duas próximas rodadas serão suspensas devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

Com isso, Abel cumprirá suspensão contra o Atlético-MG, e não mais contra o Criciúma. Ele estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Athletico-PR, no último fim de semana. Seus dois auxiliares, João Martins e Vitor Castanheira, também serão baixas.

Abel afirmou que é melhor ficar calado, mas ressaltou que o foco é ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. O Palmeiras está participando de campanhas solidárias em prol dos afetados pelas enchentes, mas figura entre os cinco clubes que não pediram a paralisação do campeonato.

Como a nota [da CBF] só saiu hoje, tinha pensado o próximo jogo de uma maneira, como saiu hoje, eu fiquei surpreso. Mas o treinador é para treinar, dirigente para dirigir, o mais importante é realmente a ajuda às vitimas do Rio Grande do Sul. Próximo jogo será contra o Atlético-MG, né, e vamos ficar todos fora, né? É o que é. Não vou me alongar muito para não dizer o que penso, porque às vezes é melhor eu ficar calado. Abel Ferreira

O que mais Abel disse

Dor de cabeça positiva: "Sonho de qualquer treinador é ter 'dor de cabeça'. O que acontece nas grandes equipes é ter dois jogadores ao mesmo nivel por posição para poder escolher, com a quantidade de jogos que temos, dois dias de recuperação..."

Dupla de 17 anos formada por Endrick e Estêvão: "Importante continuarmos nesse caminho, mas normalizaram ter dois moleques de 17 anos jogando na equipe titular. Quantas equipes jogam com moleques como nós jogamos e lutam pelos mesmos objetivos?"

Allianz Parque x Arena Barueri: "Essa vibração, energia, essa concentração, sufoco é o mesmo ou são diferentes? Deixo para vocês. Desculpem se minha franqueza ofende alguns, mas digo o que penso, não o que alguns gostam de ouvir. Trabalhar nessas condições, ou lá?"

Endrick de meia-atacante: "López não jogou como meia, quem jogou como meia foi o Endrick. Flaco poderia flutuar ali, mas jogamos com dois meias-atacantes, Lázaro na esquerda e o Endrick na direita. Jogamos com quatro por dentro, com Ríos e Zé também, dando largura de um lado e do outro".

Palmeiras faz parecer fácil: "Parece fácil estar na Libertadores, conquistar o que conquistamos, estar em um grupo difícil e continuar a fazer o que fizemos. Dar o parabéns aos nossos jogadores, vamos continuar competitivos".

Polêmicas no vestiário: "Há algumas noticias que tentam nos desestabilizar, já que não nos conseguem desestabilizar dentro de campo".

Reformulação interna durante Copa América: "Vamos ter que reformular, mas adoro isso, espero que a direção acompanhe nessa reformulação. Nem sempre é fácil, mas para manter a ambição dentro do elenco é preciso. Vamos ficar sem Gomez, Piquerez, Ríos, não sei se treinador da seleção vai lembrar de mais algum do Palmeiras... Zé Rafael, Murilo e Veiga estão na pré-lista, Endrick já foi. Adoro desafios, já comentei isso com equipe, há um plano e quero seguir esse plano. Acredito que daqui a dois meses, quando começar a Copa América, vamos ter que não reformular, porque já estão conosco, mas vamos arranjar soluções. Não abdicamos de nenhuma competição".

Jogador acomodado na reserva: "Jogador que joga comigo e fica satisfeito por ficar fora, eu troco. Eu quero jogadores que não joguem e fiquem insatisfeitos. Eu ficava com uma put* azia quando não jogava. E ai do jogador que fica de fora e que fica sem azia comigo".

Dudu e Bruno Rodrigues: "Estão a treinar bem, é bom para nos. Ainda falta ritmo competitivo, de jogo, mas vamos ajudá-los da melhor forma para rapidamente tê-los na máxima plenitude. Agora é esperar que corra tudo bem. Já estão a treinar conosco, parte final da recuperação".

Possível lesão de Endrick: "Sinceramente, ainda não sei o que teve. Sei que estava com muitas dores e pediu para sair. Desejo que não seja nada grave, merece tudo de bom".