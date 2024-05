São Paulo x Barcelona de Guayaquil: onde assistir e horário da partida

O São Paulo recebe o Barcelona de Guayaquil na noite desta quinta-feira (16), às 21h, no MorumBIS, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A partida terá transmissão do canal por assinatura ESPN e do streaming Star+. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O São Paulo já está classificado para as oitavas de final da competição. O Tricolor precisa no mínimo de um empate para decidir a liderança do grupo na última rodada contra o Talleres (ARG), no MorumBIS.

O time de Zubeldía defende uma invencibilidade de sete jogos. Foram seis vitórias e um empate desde a demissão do ex-técnico Thiago Carpini.

São Paulo x Barcelona de Guayaquil (EQU) - Fase de grupos da Copa Libertadores

São Paulo: Rafael; Arboleda, Diego Costa (Patryck), Alan Franco; Igor Vinícius, Alisson, Bobadilla, Nestor e Michel Araujo; Luciano e André Silva (Ferreira). Técnico: Luis Zubeldía.

Barcelona (EQU): Burrai; Alex Rangel, Ramírez, Sosa e Chalá; Leonai, Gaibor e Damián Díaz; Corozco, Joao Rojas e Adonis Preciado. Técnico: Ariel Holan.