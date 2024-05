Mesmo com goleada do Flamengo, Tite diz: "Poderia ter sido um placar mais elástico"

O Flamengo voltou a ter uma grande atuação e goleou o Bolivar, da Bolívia, por 4 a 0, no Maracanã, em duelo válido pela fase de grupos da Libertadores. Após o jogo desta quarta-feira, o treinador Tite falou que a marcação alta de sua equipe foi fundamental e que o resultado poderia ter sido maior.

"Hoje, a agressividade na saída do adversário foi fundamental. É uma equipe que é muito bem treinada, bem codificada e não abre mão de sair jogando. Sabíamos disso e sabíamos que a agressividade na marcação poderia nos proporcionar as oportunidades. Conseguimos fazer isso, criar um número de oportunidades muito grande e concordo com o Everton [Cebolinha], poderia ter sido um placar mais elástico", disse.

"A marcação alta foi decisiva. Não só a marcação, mas com atitude. Ela era agressiva leal. No 4-1-3-2 ela estabelecia. Fazia alçada do Nico [De la Cruz] central para induzir os dois externos, porque quando essa bola batia no lateral eles já estavam agressivos para cortar a linha de passe, fazer com que o adversário arriscasse o passe central. No terceiro momento, estourava e conseguíamos a oportunidade. Foi fundamental", completou.

FIMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO MARACA! O MENGÃO GOLEIA O BOLÍVAR POR 4 A 0 COM GOLS DE GERSON, AYRTON LUCAS, CEBOLINHA E PEDRO, PELA FASE DE GRUPOS DA @LibertadoresBR! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/6FhLnDvniO ? Flamengo (@Flamengo) May 16, 2024

Tite também falou sobre o período de oscilação do Flamengo recentemente. Ele comentou sobre os desfalques que teve e explicou que, agora que a equipe reencontrou o caminho das vitórias, tem que continuar evoluindo.

"Ficamos sem o Arrascaeta, que voltou hoje. Ficamos sem Cebola, agora sem o BH (Bruno Henrique). O Gabi, o Erick, recuperamos o Allan... Às vezes, nessas composições, é importante deixar os atletas na melhor condição. A retomada foi consistente nos dois jogos, mas é parcial. Tem que continuar crescendo", falou.

O Flamengo venceu os últimos dois jogos com um bom desempenho, e Tite respondeu que não precisou aumentar a confiança do elenco para voltar a ganhar uma partida.

"Eu não dei confiança para eles, só falei para eles o seguinte: '50% para dar o passe e 50% para ir para o gol, vai para o gol!'", contou.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos sete pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo E. Agora, a equipe terá jogo decisivo contra o Millonarios no dia 28 de maio, no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.