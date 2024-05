Alerta com calendário e noite em claro: como a CBF suspendeu o Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Era madrugada em Bangkok, na Tailândia, quando os celulares e e-mails começaram a pipocar com o ofício da CBF suspendendo as duas próximas rodadas do Brasileirão devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Uma decisão que a entidade, por si só, não queria tomar, mas teve que acatar, após pedir a opinião dos clubes a respeito.

O que aconteceu

O presidente Ednaldo Rodrigues, mesmo passando o dia — no fuso tailandês — em reunião do Conselho da Fifa e pedindo votos para a candidatura brasileira da Copa feminina de 2027, passou a noite em claro validando os detalhes finais da paralisação. Teve foto ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e tudo.

Às 4h49 (18h49, de Brasília), lá estava ele mandando para um presidente de federação o ofício, via aplicativo de mensagem. O e-mail geral chegou para outras federações minutos depois.

Do Brasil, a coordenação do conteúdo foi feita pelo diretor de competições, Julio Avellar, e o novo diretor jurídico, André dos Santos Almeida. Eles assinaram o papel de forma física. A assinatura de Ednaldo foi feita com recurso digital.

A decisão de Ednaldo sobre aceitar o posicionamento dos clubes já tinha acontecido na segunda-feira (no horário brasileiro), depois que a maioria pró-paralisação foi formada.

Os 11 clubes da Liga Forte União (LFU) puxaram o bloco de apoio ao desejo de Grêmio, Internacional e Juventude. Segundo a CBF, na terça-feira (14) os ofícios dos 15 clubes chegaram à entidade — Bahia, Grêmio, Atlético-MG e Vitória, mesmo fora da LFU, abraçaram a causa.

Alguns clubes foram pegos de surpresa, como o Flamengo, foram pegos de surpresa com a canetada imediata. A cúpula do futebol estava a caminho do Maracanã para o jogo contra o Bolívar.

Em tese, a CBF não teria obrigação de franquear ao clubes essa decisão. Mas abriu o caminho quando remeteu a eles o ofício do Ministério do Esporte, na sexta-feira passada (10), pedindo a pausa no Brasileirão.

Ednaldo tenta manter boa relação com o governo. É um momento em que Brasília precisa dar suporte à candidatura brasileira para sediar a Copa feminina. O ministro André Fufuca, inclusive, também está na Tailândia.

Efeito colaterais?

Ainda que tenha dado voz à decisão dos clubes, a reticência da CBF sobre o tema foi ressaltada aos dirigentes. O calendário é o ponto central da discussão, do ponto de vista da entidade. Internamente, a CBF sabe que esse é um telhado de vidro dela.

Entre os itens listados no ofício da CBF, preocupações até com a possibilidade de efeito dominó nos estaduais de 2025. Isso já deixou algumas federações em alerta, mas não gerou uma repercussão direta para a relação de Ednaldo com elas.

Da parte dos clubes, os que apoiaram a paralisação relataram ao UOL que não se surpreenderam com a medida da CBF — embora a entidade tenha mantido a reunião do conselho técnico da Série A para o dia 27, quando irá debater consequências técnicas e jurídicas da paralisação do Brasileirão e da calamidade no Rio Grande do Sul, como um todo.

A CBF ainda pontuou que há dificuldade de harmonização do calendário por causa do Mundial de Clubes do fim do ano. O Brasileirão está previsto para acabar, inicialmente, em 8 de dezembro. E tem jogo do intercontinental no dia 14, seis dias depois. O histórico recente da Libertadores aponta que a chance de um time brasileiro estar lá é enorme.

Outro ponto: o uso das datas Fifa para reposição dos jogos adiados amplia os desfalques de quem já perde jogadores durante a Copa América.

Efeito cascata do aperto, segundo a CBF, é a redução de períodos de descanso entre partidas e possíveis conflitos entre shows e jogos.

Se esticar o calendário de 2024, de acordo com a CBF, pode demandar renegociação com detentora de direitos de TV e patrocinadores, impacto na duração dos contratos dos jogadores, possível invasão do período de férias e "estrangulamento" do calendário de 2025, que já será apertado por causa do Super Mundial de Clubes da Fifa.

A CBF admite a possibilidade de renegociar o intervalo mínimo entre jogos, que está acordado em 66h.

A dor de cabeça fica com a presidência e com a diretoria de competições, que também foi signatária do ofício de suspensão das próximas duas rodadas.

A expectativa é como ver o início da acomodação desses vários interesses, a partir do dia 27.

E a Copa do Brasil continua.