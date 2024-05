Antero Greco acumula momentos '5ª série' na ESPN; assista e se divirta

Do UOL, em São Paulo

Antero Greco colecionou momentos marcantes e divertidos durante seus 30 anos de ESPN. O jornalista esportivo morreu nesta quinta-feira (16), aos 69 anos, em decorrência de um tumor cerebral.

Junto de Paulo Soares, o Amigão, ele protagonizou diversas cenas de risadas contagiantes que afloraram o "humor de 5ª série" na bancada do SportsCenter. O UOL separou quatro delas.

Milton Caraglio

O nome de um jogador argentino sondado pelo São Paulo em 2016 virou motivo de crise de riso generalizada na bancada do programa. Tratava-se do atacante Milton Caraglio, que chamou a atenção com seu nome por motivos óbvios.

O São Paulo está perto de acordo com o atacante argentino Milton Caraglio, de ... Vai ser difícil, né? Paulo Soares

Bom, mas você não precisava encher a boca também para falar o nome dele, agora se vira. Antero Greco

Louis Picamoles

Situação parecida já havia ocorrido antes, em 2013, durante a Copa do Mundo de Rugby. O destaque da França, Louis Picamoles, ganhou atenção especial antes do jogo contra a Nova Zelândia, ao ser apresentado pelo comentarista Antônio Martoni.

Mas a grande disputa vai ser do camisa 8 da Nova Zelândia contra o camisa 8 da França, o Louis Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença. É um baita jogador. Antonio Martoni

É francês? Então ele come muita brochete... é espetinho com baguete. Antero Greco

China x Butão

Outro episódio foi em 2015, com uma goleada nas Eliminatórias Asiáticas. A China aplicou 12 a 0 no Butão, e os jornalistas não se aguentaram após Amigão ler a notícia durante o programa.

A maior goleada do dia ficou por conta da China, que enfiou no Butão nada mais, nada menos do que 12 a 0... Que foi? Pobre Butão. Paulo Soares

Eu fiquei até tonto. Quanto foi o jogo? Acabou com o Butão... Antero Greco

Pum na sinuca

Um contratempo inusitado em um jogo de sinuca também desconcertou Antero e Amigão. Um competidor foi atrapalhado por uma flatulência que escapou de alguém na plateia e que ecoou devido ao silêncio absoluto no local. Como sempre, a dupla não resistiu às gargalhadas.

Você acabou de ouvir um pum que escapou de alguém que assistia à partida. No final, o ataque da natureza atrapalhou Trump, que foi derrotado... Gostou? Não tem nenhuma análise a fazer? Paulo Soares