Time de Copas? Corinthians calibra mira com ataque fatal fora do Brasileiro

O Corinthians vê seu sistema ofensivo vivendo fases diferentes nas Copas e no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Corinthians igualou, apenas no primeiro tempo contra o Argentinos Juniors, o número de gols marcados neste Brasileirão. O Alvinegro paulista ainda ampliou e, com a goleada por 4 a 0, ultrapassou os três gols feitos em seis rodadas na Série A.

O clube do Parque São Jorge tem o melhor ataque do Grupo F da Sul-Americana, balançando as redes 11 vezes até aqui. Já no Brasileiro, a equipe divide com o arquirrival Palmeiras o terceiro posto entre os times menos efetivos, à frente somente dos lanternas Atlético-GO e do Cuiabá.

Na Copa do Brasil, o time comandado por António Oliveira também tem uma média superior a dois gols por jogo. Situação diferente da que a equipe enfrenta no campeonato de pontos corridos, onde passou em branco cinco vezes e só marcou em um jogo: na vitória sobre o Fluminense, por 3 a 0.

O técnico português se segurou na estatística ao comentar a falta de eficiência do time no Brasileirão. Para defender que seu time vem jogando bem e que a goleada não foi uma exceção, António destacou que o Alvinegro paulista é o segundo time do campeonato que mais cria grandes chances na Série A. No entanto, ele ponderou que o Corinthians também é o primeiro em chances perdidas.

Yuri Alberto, do Corinthians, comemora com o técnico António Oliveira após marcar contra o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Equipe já fez diversos bons jogos, esse [contra o Argentinos Jrs] é mais um deles. Na última partida, disseram que o time só criou contra o Fluminense. Me mandaram estatísticas, números são fatos: o Corinthians é o 2º time do Brasileiro com mais grandes chances criadas, e é o 1º do Brasileiro com mais grandes chances perdidas. António Oliveira

>Nota da edição: Os dados são da plataforma Sofascore e mostram que o Corinthians é o 4º time com mais grandes chances criadas na Série A, com 13 — atrás de Botafogo e Bahia, ambos com 14, e do São Paulo, com 18. Já em oportunidades perdidas, o clube divide a liderança com o Tricolor paulista, ambos com 11.

O Corinthians calibrou a mira e colheu os frutos contra o Argentinos Jrs. Dos 11 chutes na direção do gol, quatro entraram. Em comparação com o jogo anterior na Neo Química Arena, o empate sem gols com o Fortaleza, nenhuma das nove finalizações certas entrou.

Além da disparidade na pontaria, o Corinthians se encontra em situação diferente nos campeonatos. O time está classificado na Sul-Americana e só depende de si para avançar direto às oitavas, largou em vantagem no confronto contra o América-RN na 3ª fase da Copa do Brasil. Enquanto isso, está em 16º no Brasileirão, uma posição acima da zona do rebaixamento.