Abel cita reformulação no Palmeiras e faz pedido à direção: "Espero que me acompanhe"

O Palmeiras terá alguns desafios na sequência da temporada. Além da saída de Endrick para o Real Madrid, a equipe perderá outros jogadores convocados para a disputa da Copa América. O técnico Abel Ferreira falou sobre uma reformulação na equipe alviverde e pediu apoio da diretoria nesse processo.

"Sim, vamos ter que reformular, mas eu adoro isso. Espero que a direção me acompanhe nessa reformulação nem sempre é fácil. Para manter a motivação, ambição é preciso disso. Seguramente, vamos ficar sem Gómez, Ríos, possivelmente o Piquerez, não sei se o treinador da Seleção nacional vai lembrar mais de algum jogador do Palmeiras já que o Zé está na pré-lista. O Veiga e o Murilo, também. O Endrick já foi", disse o treinador.

"Adoro desafios. Já comentei com minha equipe técnica. Há um plano e estou ansioso porque há coisas em que eu acredito. Daqui a dois meses quando começar a Copa América vamos ter que mudar, os jogadores estão treinando conosco. Um zagueiro jovem que tem muito talento treina conosco e joga embaixo. Temos o Naves, que está muito bem, o Fabinho que está com vontade de jogar. Vamos arranjar soluções para isso como sempre fazemos. Não abdicamos de nenhuma competição mas vamos lutar por elas sabendo que não vamos ter as mesmas opções de início", seguiu.

O atacante Endrick se apresenta ao Real Madrid após completar 18 anos, em julho. Em sua reta final de Palmeiras, o atacante virou preocupação para o time, já que precisou ser substituído no segundo tempo com dores na perna direita.

O Palmeiras perderá os jogadores convocados para a disputa da Copa América, que tem duração entre 20 de junho e 14 de julho. Os atletas, porém, se apresentam antes desta data para concentração. Além disso, algumas seleções disputam amistosos. O Brasil tem jogos amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho.

Mas nem só desfalques terá o Palmeiras neste período. O meia-atacante Felipe Anderson, que assinou pré-contrato com o Verdão no último mês se junta à delegação palmeirense depois do dia 1° de julho, quando termina seu contrato com a Lazio.

Com o Brasileirão adiado por duas rodadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras só volta a campo no dia 23, quando enfrenta o Botafogo-SP, em duelo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. A bola rola Às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.