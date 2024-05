ESPN lamenta morte de Antero Greco: 'TV brasileira perde um dos maiores'

A ESPN lamentou a morte de Antero Greco, jornalista da casa. O comentarista faleceu na madrugada desta quinta-feira (16), vítima de um tumor cerebral.

Antero Greco deixa não só o Jornalismo órfão neste dia, mas também o fã de esporte que se acostumou a assistir à extraordinária dupla com Amigão durante tantas e tantas noites de SportsCenter. A TV brasileira perde um dos maiores. E a nós, da família ESPN, ficará a saudade e as grandes memórias proporcionadas por Antero. ESPN, em postagem no X, antigo Twitter.

O Jornalismo, assim mesmo, com J maiúsculo, está de luto. Morreu nesta madrugada Antero Greco, um dos maiores ícones da história da ESPN e da comunicação no Brasil.

O Grupo Disney, dono da ESPN, também lamentou a morte de "um dos jornalistas mais prestigiados da imprensa brasileira". Antero integrou o time do canal esportivo desde a chegada deste ao Brasil.