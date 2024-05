Vojvoda celebra empate do Fortaleza na La Bombonera, mas destaca próxima rodada no Castelão

O Fortaleza empatou com o Boca Juniors em 1 a 1 nesta quarta-feira, na La Bombonera, pela Copa Sul-Americana. O resultado foi muito importante para o Leão do Pici, que agora depende de si mesmo para avançar diretamente às oitavas de final da competição. O treinador Juan Pablo Vojvoda exaltou o ponto conquistado, mas destacou que a equipe ainda terá que decidir a classificação em casa.

"Bom, sobre a partida de hoje, conseguimos um ponto importante, mas o trabalho ainda não está finalizado. Sabemos que conseguimos um empate em um campo como a La Bombonera, com um adversário muito qualificado, com bons jogadores e em uma situação que eles também necessitavam ganhar. Temos que terminar o trabalho no Castelão, como sempre, com inteligência e apoio, principalmente de toda a nossa torcida.", pontuou Vojvoda.

?? Fala, Profe! Nosso comandante falou um pouco sobre a importância desse ponto conquistado na La Bombonera e aproveitou para convidar toda a Nação Tricolor para lotar a Arena Castelão, no último duelo dessa fase da competição! #FortalezaEC pic.twitter.com/ReGWY2qYZ7 ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 16, 2024

Apesar do grande resultado conquistado pelo Fortaleza, Vojvoda viu problemas defensivos na equipe durante a partida.

"Não defendemos bem. Poderíamos ter sofrido menos, apesar da força do Boca aqui (na La Bombonera). Fomos pressionados no primeiro tempo e depois de tomarmos o gol precisamos sair. Apostei em Marinho, Moisés e Kervin mais por dentro.", disse Vojvoda.

Com o empate desta quarta, o Fortaleza depende apenas de si para avançar em primeiro no grupo. Basta o Leão do Pici vencer o já eliminado Trinidense, no dia 29/05, quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena Castelão.