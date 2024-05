Fluminense x Cerro Porteño: onde assistir ao jogo pela Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Cerro Porteño, do Paraguai, se enfrentam hoje (16), às 19h, no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e Star+, no streaming. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

O Tricolor lidera o Grupo A, com oito pontos. O Cerro é o segundo colocado, com cinco pontos, seguido de Colo-Colo, com quatro, e Alianza Lima, com três.

Em caso de vitória, o Flu assegura vaga nas oitavas de final da Libertadores. A equipe das Laranjeiras chegaria a 11 pontos e não poderia mais ser ultrapassada.

A equipe de Fernando Diniz atravessa momento de instabilidade. As atuações recentes foram alvo de críticas da torcida.

A defesa pode ser problema para o time. Felipe Melo está suspenso e Manoel é dúvida após acusar incômodo muscular no duelo com São Paulo, pelo Brasileiro.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Antônio Carlos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Marquinhos e Cano. Treinador: Fernando Diniz.

Cerro Porteño: Jean; Giménez, Báez, Eduardo Brock, Arzamendia; Morel, Piris da Motta, Domínguez, Iturbe; Peralta e Edu. Técnico: Manolo Jiménez

Fluminense x Cerro Porteño -- Libertadores

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 16 de maio de 2024, quinta-feira, às 19h

Transmissão: ESPN e Star+