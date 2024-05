Carille inicia caça para substituir Guilherme, santista com mais participação em gols em 2024

A vitória de 2 a 1 sobre a Ponte Preta, nesta quarta-feira, em Campinas, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, já ficou para trás. Agora, o foco do Santos é no duelo com o Brusque, marcado para domingo, na Vila Belmiro.

Para este jogo, contudo, o técnico Fábio Carille não deve contar com Guilherme. O atacante sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, ainda no primeiro tempo do embate no Moisés Lucarelli.

O camisa 11 é um dos principais jogadores do Alvinegro Praiano na temporada. Não à toa, ele é o atleta com mais participações em gols do clube na temporada, com cinco bolas na rede e cinco assistências em 20 partidas.

"Guilherme vem fazendo uma temporada muito boa, desde o Paulista. É um jogador importante. Vamos analisar a partir de amanhã as alternativas que temos. Quem for jogar vai receber todo apoio para fazer um bom jogo", contou Carille.

"Não sou muito de ficar lamentando quem sai. Me preocupa mais em dar moral para quem vai entrar. Não adianta ficar lamentando a ausência dele, sabemos a sua importância. Vamos passar confiança para quem vai entrar no lugar dele", ampliou.

Contra a Ponte, Carille escolheu Patrick para entrar no lugar de Guilherme. O treinador também pode optar por Hayner, Serginho e Otero para a ponta esquerda. Nenhum dos três, contudo, está acostumado a jogar no setor.

Atualmente, o Departamento Médico do Santos conta com o lateral direito Aderlan, se recuperando de cirurgia na mão direita, e os atacantes Julio Furch e Pedrinho, ambos tratando uma pubalgia. Os dois últimos, aliás, já estão descartados do jogo contra o Brusque.

"É muito difícil o Pedrinho voltar no próximo jogo. Pedrinho e Furch estão fora", finalizou o comandante do Peixe.

O Santos recebe o Brusque no domingo, às 11 horas (de Brasília), pela sexta rodada da Série B. Os paulistas poderão contar com torcida na Vila Belmiro pela primeira vez no torneio.