Alex Sandro, Welington e mais: entenda os planos do São Paulo para a lateral esquerda

O São Paulo já tem traçado o seu plano para não deixar a lateral esquerda desguarnecida em um futuro próximo. Com dificuldades para renovar com Welington, a diretoria não conta com um orçamento capaz de contratar grandes atletas da posição, embora Alex Sandro, da Juventus, tenha tido seu nome ventilado no clube, e age com cautela nos bastidores para suprir uma das principais carências do elenco tricolor.

Atualmente o São Paulo está determinado a renovar o contrato de Welington. A negociação com o empresário do jogador se arrasta há muito tempo e até agora as partes não conseguiram entrar em um acordo. A partir de julho, inclusive, o lateral esquerdo pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o Tricolor de graça ao fim do ano.

"O São Paulo já fez inúmeras propostas, continua conversando. Acreditamos no bom senso do atleta, clube que formou o atleta e está valorizando ele ao extremo. Acreditamos no atleta, em seus empresários. O técnico Zubeldía está conversando com o atleta, mostrando a importância dele no elenco. Está jogando o Patryck, mas ele [Welington] está voltando [de lesão]. Estamos confiantes, mas dentro da nossa limitação orçamentária", afirmou o presidente são-paulino, Julio Casares.

Recentemente, Alex Sandro, da Juventus, teve seu nome ventilado no São Paulo. O lateral esquerdo que disputou a Copa do Mundo de 2022 com a Seleção Brasileira tem contrato com a Juventus somente até junho deste ano e em pouco mais de um mês estará livre no mercado, podendo fechar com qualquer clube "de graça".

Apesar de garantir que está atento a todas as oportunidades de mercado, o Tricolor aparentemente não planeja contratar Alex Sandro. A diretoria acredita que o atleta tem um nível salarial que o clube não possui condições de pagar atualmente.

"O Alex Sandro é um grande jogador, quem não gostaria de tê-lo? Mas nós não temos, quem está jogando é o Patryck, esperamos renovar com o Welington. Quem sabe um dia nós vamos ter condições financeiras para falar 'Alex Sandro, venha!'. Mas, nós não podemos dar um salto tão maior do que nossas condições", comentou Julio Casares.

Com o impasse envolvendo Welington, Patryck teve caminho livre para mostrar seu valor na lateral esquerda e convencer Luis Zubeldía de que tem nível para defender o São Paulo. O garoto, que passou por todas as Seleções Brasileiras de base, ganhou um voto de confiança do novo treinador e disputou três dos últimos quatro jogos como titular.

A sequência de Patryck chama atenção pelo fato de ele não ter tido muitas oportunidades com os últimos dois treinadores que passaram pelo clube: Dorival Júnior e Thiago Carpini. Luis Zubeldía, entretanto, parece satisfeito com a atuação do lateral esquerdo.