Flamengo é contra, mas vai usar lado bom da paralisação do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo vai usar um aspecto positivo da paralisação do Brasileirão: um alívio físico dos jogadores. Mesmo com a diretoria sendo contra a pausa no campeonato agora, a comissão técnica já recalculou a rota.

O que aconteceu

A questão física foi um ponto de discussão e pressão sobre o Fla desde o início do Brasileirão.

O impacto imediato da pausa é o adiamento do jogo de sábado, contra o Vasco.

Por conta disso, foi possível dar folga nesta quinta-feira (16), cancelando o treino que estava previsto.

A comissão técnica ficou sabendo da suspensão do Brasileirão ainda no ônibus a caminho do Maracanã, para enfrentar o Bolívar, pela Libertadores.

Aí, já houve a mudança de perspectiva de desgaste no planejamento dos setores de fisiologia e preparação física.

Tite admitiu essa situação após a vitória por 4 a 0 sobre o time boliviano. O treinador, inclusive, não quis se manifestar sobre a paralisação. Mas voltou a se emocionar quando mencionou a tragédia climática no Rio Grande do Sul, seu estado de origem.

O Flamengo agora só volta a jogar na próxima quarta-feira (22), contra o Amazonas, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Eu tenho que pensar no próximo jogo, estamos planejando a distribuição de carga. A gente está planejando o jogo no Amazonas. A gente sabia dessa informação. O atleta de alto nível tem que ter tempo de recuperação física e mental. Se não tiver, tu mata. Vai estoura tendão. Tite, técnico do Flamengo

Efeito nos jogadores

Arrascaeta é um exemplo de quem pode recuperar a parte física e clínica pensando no jogo da Copa do Brasil.

Desde que machucou a coxa direita, ele atuou pela primeira vez contra o Bolívar e ainda busca a melhor forma física. Por isso, viu lado positivo na pausa do Brasileiro.

Pessoalmente, para mim vai ser importante. Venho de uma pequena lesão. No próximo jogo, já posso estar 100% e sem nenhuma dor. Isso é importante Arrascaeta, meia do Flamengo

O lado ruim

Mas o alívio de agora gera alerta para o futuro. A CBF deve usar a data Fifa de junho para encaixar jogos adiados. Arrascaeta é um dos que devem estar na seleção uruguaia, ao lado de Nico De La Cruz, Varela e Viña, e já emenda a participação na Copa América.

A exigência sobre os que ficarem no Flamengo para a continuidade do Brasileirão deve ser alta.

"A princípio, eram nove jogos [com desfalques pela Copa América]. Agora, espero que não passe para 10, 11, 12, 13, 14 jogos nos quais o Flamengo jogaria sem quatro ou cinco jogadores", disse Marcos Braz, vice de futebol do Fla.