Yuri Alberto quer 1º gol no Brasileirão 2024 para consolidar fase positiva no Corinthians

Desde a chegada de António Oliveira, Yuri Alberto voltou a ter atuações positivas com a camisa do Corinthians. O atacante, agora, quer o primeiro gol no Brasileirão para consolidar a volta por cima.

O jogador passou em branco nas quatro partidas que disputou, sendo duas como titular (Atlético-MG e Juventude) e duas vindo do banco de reservas (RB Bragantino e Flamengo). Ele, ainda, foi desfalque contra Fluminense e Fortaleza.

Nas demais competições, o cenário é completamente diferente. Por Paulistão, Copa do Brasil e Sul-Americana, Yuri Alberto marcou dez gols em 11 jogos, sendo 10 como titular.

Em 2024, com Mano Menezes, o atacante participou de cinco duelos, quatro desde o começo, e balançou as redes uma vez. O crescimento com António Oliveira, portanto, é nítido.

Por fim, em razão das enchentes no Rio Grande do Sul, a CBF adiou a sétima e a oitava rodadas do Brasileirão. Com cinco pontos, o Timão está em 16º lugar, empatado com o Fluminense, primeiro time na zona de rebaixamento.