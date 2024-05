Sportv homenageia Antero Greco: 'um exemplo para quem quer fazer bem feito'

Do UOL, em São Paulo

O sportv homenageou o jornalista Antero Greco, da ESPN, que morreu nesta quinta-feira (16) vítima de um tumor cerebral.

O que aconteceu

Imagens do jornalista encerraram o Sportv News nesta quinta-feira. A atração do canal esportivo do grupo Globo trouxe momentos divertidos de Antero, especialmente ao lado de Paulo Soares, o Amigão.

André Loffredo destacou o exemplo e leveza de Antero Greco. O jornalista esportivo morreu aos 69 anos e estava entres os principais nomes da ESPN.

O que a gente faz aqui tem um pouco do Antero Greco, mas só um pouquinho, porque a gente não tem essa capacidade. Muita informação, muito conhecimento, e passado com muita leveza. É um exemplo para quem quer fazer bem feito, com qualidade e leveza. Loffredo, durante o Sportv News