Carille justifica retorno de Jair ao sub-20 do Santos: "Precisa de minutos"

O Santos está adotando cautela com uma de suas principais joias das categorias de base. O zagueiro Jair, que chegou a ser relacionado para alguns jogos do profissional, retornou para o sub-20.

O defensor de 19 anos ficou de fora da vitória de 2 a 1 sobre a Ponte Preta, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Menino da Vila foi titular na derrota de 2 a 0 para o América-MG, pelo Brasileirão sub-20, nesta quarta-feira.

Jair atuou os 90 minutos no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte (MG). A ideia do técnico Fábio Carille, aliás, é exatamente essa: dar ritmo de jogo ao garoto antes de aproveitá-lo no time de cima.

"A última partida do Jair foi em janeiro do ano passado. Ele não desceu ao sub-20 para ficar. Ele desceu para jogar, ele precisa de jogo. É um ano e cinco meses que ele não participa de um jogo", disse o treinador após o triunfo em Campinas.

"Eu queria ter mandando ele para Fortaleza, mas as informações eram de que o campo não era bom. Contra o América, disseram que era bom e ele foi por isso. Estou muito feliz com ele, mas ele precisa de minutos", completou.

Jair é tratado como uma das grandes promessas da base do Santos. Recentemente, ele renovou o seu contrato até o final de 2026. Antes, o acordo era até junho de 2025.

O zagueiro soma quatro partidasno profissional. Neste ano, ele entrou em campo em duas oportunidades: na vitória de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira e no empate de 0 a 0 com a Portuguesa, ambas pelo Campeonato Paulista.

O Santos volta a campo no domingo, quando recebe o Brusque, pela sexta rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Belmiro, que contará com 100% de público, a partir das 11 horas (de Brasília).