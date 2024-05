Brasil x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira feminina enfrenta a Coreia do Sul pela Liga das Nações de vôlei. O jogo será realizado nesta quinta-feira (16), às 14h (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A partida tem transmissão ao vivo do sportv 2 (TV fechada).

Em sua estreia, o Brasil venceu o Canadá por 3 sets a 1 (26/24, 23/25, 26/24 e 25/12). Ana Cristina foi o destaque da partida com 20 pontos; Gabi e Diana marcaram 13.

Vice-colocado no Mundial, o Brasil caiu nas quartas de final da última edição da Liga das Nações.

O técnico José Roberto Guimarães convocou 18 atletas: Macris e Roberta (levantadoras); Kisy, Lorenne e Tainara (opostas); Ana Cristina, Gabi, Helena, Júlia Bergmann, Pri Daroit e Rosamaria (ponteiras); Carol, Diana, Júlia Kudiess, Thaisa e Luzia (centrais); e Natinha e Nyeme (líberos)

As coreanas perderam seu primeiro jogo para a China por 3 sets a 0: 25/15, 25/16 e 25/14.

Esse será o sexto confronto entre as equipes na Liga das Nações. A seleção brasileira venceu todas as vezes, perdendo só um set.

A competição conta com 16 equipes, em que cada uma joga 12 vezes. As sete mais bem colocadas se juntam à Tailândia (país-sede) e disputam a fase de mata-mata em Bangcoc, no final de junho.

Brasil x Coreia do Sul: Liga das Nações Feminina de Vôlei

Data e Hora: 16 de maio, às 14h (de Brasília)

Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Transmissão: sportv 2