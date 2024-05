Morre o jornalista esportivo Antero Greco, da ESPN, aos 69 anos

O jornalista esportivo Antero Greco morreu nesta quinta-feira (16), aos 69 anos, em decorrência de um tumor cerebral.

O que aconteceu

Antero Greco estava hospitalizado e "em seus dias finais", conforme relatado por Paulo Soares. Ele estava no Mirante da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, já não respondia mais e se alimentava por sonda.

O jornalista vinha enfrentando a doença desde junho de 2022, tendo realizado cirurgias e sessões de radioterapia nos últimos anos. Ele foi internado algumas vezes e foi submetido a procedimentos para tratar do "corpo estranho" na cabeça, como costumava chamar a doença.

A notícia da morte foi confirmada nesta manhã pela ESPN. Ele era comentarista da casa e tinha uma parceria com Paulo Soares, o Amigão, no SportsCenter.

O Jornalismo, assim mesmo, com J maiúsculo, está de luto. Morreu nesta madrugada Antero Greco, um dos maiores ícones da história da ESPN e da comunicação no Brasil.

Antero Greco deixa não só o Jornalismo órfão neste dia, mas também o fã de esporte que se acostumou a assistir à? pic.twitter.com/8YfNbWiPnN -- ESPN Brasil (@ESPNBrasil) May 16, 2024

Referência na profissão

Paulo Soares (à esquerda) e Antero Greco (à direita) estão no comando do "Sportscenter" há quase 17 anos Imagem: Reprodução/ESPN Brasil

O jornalista trabalhou na ESPN por 30 anos — era o mais antigo na casa e chegou antes mesmo de a emissora ter o atual nome. Ele entrou na empresa no início de 1994, quando ainda se chamava TVA Esportes e ficou até os seus últimos dias, mas estava afastado da grade de programação devido ao seu estado de saúde.

Antero fez parceria de sucesso com Paulo Soares, o Amigão, no comando do SportsCenter. Tinha o equilíbrio entre bom humor e seriedade jornalística como característica marcante e contribuiu para a formação de diferentes gerações de fãs do esporte.

Começou a carreira no Estado de S. Paulo, em meados da década de 1970. Também teve passagens por Popular da Tarde, Folha de S. Paulo, Diário de São Paulo e TV Bandeirantes, além de ter sido colunista do UOL entre 2019 e 2020. Cobriu mais de dez Copas do Mundo e diversos grandes eventos esportivos.

Tinha mais de 40 anos de experiência e se formou na ECA-USP. Ele fez parte da primeira turma de jornalismo no período noturno da faculdade. Antes, estudou em colégio religioso e quis ser padre na infância, mas não seguiu o caminho da batina.

Era apaixonado por literatura e escreveu dois livros: 'Seleção Nunca Vista' e 'A Goleada'. Chegou a começar a cursar Letras, mas abandonou a graduação e focou no jornalismo. Possuía uma coleção de livros com mais de dez mil exemplares.

Palmeirense, era também um entusiasta do futebol internacional. Participou do início das transmissões no Brasil de jogos do futebol italiano e não deixava seu time do coração influenciar em seu trabalho.

Sou palmeirense, de família palmeirense. Mas, no trabalho, sou São Paulo, Corinthians, Flamengo, Vasco, Santos... sou o que for. É uma coisa que a gente aprende com o tempo. Uma coisa é o trabalho, outras quando estou em trajes civis. Antero Greco, ao Programa do Porchat, em 2019

Susto ao vivo e 'corpo estranho'

Antero Greco, comentarista da ESPN Imagem: Reprodução

Antero Greco teve um susto ao vivo na bancada do Sportscenter em setembro de 2022. Na madrugada do dia 9, ele passou mal no meio de um comentário e não conseguiu concluir o raciocínio. O apresentador Felipe Motta precisou chamar o intervalo às pressas.

O jornalista foi encaminhado a um hospital, submetido a uma cirurgia e ficou oito dias internado. Ele voltou a trabalhar cerca de um mês depois, mas de forma remota. Após um período, o jornalista ficou novamente afastado, dessa vez para realizar sessões de radioterapia.

Antero explicou seu problema de saúde na sua volta à bancada do Sportscenter. Segundo ele, tudo começou com uma dormência na mão em junho de 2022, quando estava em casa. Foi às pressas para o Hospital São Camilo, em São Paulo, acreditando se tratar de um AVC.

O jornalista explicou que havia realizado exames no hospital e que teve constatado um "corpo estranho" na cabeça. Na ocasião, ele foi internado e passou por uma cirurgia para remoção. Depois, durante exames de rotina em agosto, Antero recebeu a notícia de que havia sobrado um pedaço do corpo estranho e que, por isso, precisaria de uma nova cirurgia. A operação estava prevista para outubro, mas precisou ser adiantada após o jornalista ter passado mal ao vivo durante o Sportscenter.