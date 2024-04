Atuação do São Paulo: Arboleda é o jogador mais bem avaliado pelo Footstats

Arboleda recebeu a nota 6.8 na plataforma especializada Footstats e foi eleito o melhor jogador do São Paulo em partida contra o Palmeiras. O clássico foi realizado no Morumbi nesta segunda (29) pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja as avaliações:

Notas do São Paulo

Rafael: 6.5

Igor Vinícius: 4.8

Arboleda: 6.8

Alan Franco: 6.4

Diego Costa: 5.2

Welington: 6.1

Bobadilla: 6.0

Alisson: 6.3

Luciano: 6.2

André Silva: 4.7

Calleri: 4.8

Michel Araújo: 5.2

Ferreira: 5.7

James: 5.2

Notas do Palmeiras