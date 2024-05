Marcelo se destaca em vitória do Fluminense na Copa Libertadores

O lateral-esquerdo Marcelo foi um dos grandes destaques do Fluminense na vitória sobre o Cerro Porteño, do Paraguai, por 2 a 1, na última quinta-feira, pela Copa Libertadores. Foi ele quem abriu o placar do jogo no Maracanã, com um golaço.

De acordo com o Sofascore, fora o tento, Marcelo acertou 55 passes, de 61 tentativas, e quatro bolas longas, de cinco. Além disso, ele finalizou quatro vezes, sendo uma ao gol, acertou dois dribles e ganhou três de seus seis duelos.

#Libertadores ? Marcelo teve a 2ª maior Nota de Fluminense 2-1 Cerro Porteño! ?? 1 gol

? 55/61 passes certos (90%!)

? 4 finalizações (1 no gol)

?? 4/5 bolas longas certas (80%!)

? 2/4 dribles certos (50%)

? 3/6 duelos ganhos (50%)

? Nota Sofascore 7.7 pic.twitter.com/EMCpSSoVnW ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 17, 2024

O gol do lateral canhoto aconteceu logo no começo da partida, aos 13 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu pela esquerda, cortou o marcador e, de perna direita, acertou um lindo chute colocado no ângulo, sem dar a menor chance de defesa para o goleiro adversário.

O perfil oficial do Fluminense no X (antigo Twitter), enalteceu o gol marcado pelo craque.

"GÊNIO, GÊNIO, GÊNIO! QUE GOLAAAAAÇO NO MARACA!", foi escrito.

Com os três pontos, o Fluminense chegou aos 11 e garantiu a classificação para as oitavas de final e a primeira colocação do Grupo A. O Tricolor das Laranjeiras fechará a fase de grupos da Libertadores no dia 29 de maio, quando enfrentará o Alianza Lima, do Peru, dentro de casa.