Flamengo vai multar Gabigol por foto com camisa do Corinthians, diz Hernan

O Flamengo vai multar Gabigol por causa da foto com a camisa do Corinthians. A informação foi trazida no De Primeira pelo colunista André Hernan.

Segundo Hernan, o presidente Rodolfo Landim e membros da diretoria do Flamengo ficaram bastante irritados com a foto. A cúpula rubro-negra vai repreender e multar Gabigol em reunião ainda hoje

É uma polêmica e o que vai acontecer é que o Flamengo vai dar, sim, uma punição ao Gabigol. Hoje vai ter uma conversa, ele vai ser chamado e o Flamengo vai aplicar uma multa.

O presidente Landim ficou bastante irritado quando recebeu a foto, que tomou conta das redes sociais à noite, e aí ele dividiu isso com Marcos Braz e Bruno Spindel. Começou uma conversa da diretoria com o staff do Gabigol e a direção do Flamengo vai, sim, aplicar uma multa no Gabigol.

O colunista do UOL destacou que a nova polêmica envolvendo Gabigol coloca em xeque sua renovação de contrato. No Flamengo, a imagem do ídolo com a camisa do Corinthians pegou muito mal, disse Hernan.

Nos bastidores, isso tem um outro direcionamento: o Gabigol, que antes estava com a torcida do lado na renovação de contrato, o Landim tinha uma opinião diferente, o Marcos Braz tinha uma outra opinião, o Gabigol perde muita força em relação ao próprio Flamengo nessa renovação de contrato. Fica muito em xeque o futuro do Gabigol depois dessa imagem vazada, da reação dos torcedores e do presidente Landim. Internamente, pega muito mal no Flamengo, a situação do Gabigol fica delicado depois do vazamento dessa imagem. André Hernan

