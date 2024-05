Klopp conta como tem sido última semana no Liverpool: 'A mais intensa da minha vida'

A passagem do treinador Jürgen Klopp pelo Liverpool está cada vez mais próxima de se encerrar. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17), ele contou como tem sido sua última semana no clube e revelou o que está sentindo para o jogo de domingo, contra o Wolverhampton, que marcará a última partida do técnico no comando dos Reds.

"Definitivamente a semana mais intensa da minha vida. Eu me despedi tantas vezes esta semana, de tantas pessoas. Não precisamos fingir que é uma semana normal, porque não é. Mas por outro lado, olhando para o jogo, já disse esta semana, sou uma pessoa muito pragmática. Este é o último jogo da temporada, e depois disso é férias", falou.

"Os jogadores se despediram de sua maneira, fizemos aqui um churrasquinho que foi muito legal. Eu também estive com o pessoal da Chapel Street, o que foi muito, muito legal. Depois disso, estava no estádio, em outra comemoração de despedida. Tive momentos muito emocionantes, é claro. Não tenho certeza de quantas camisas autografei", acrescentou.

Klopp também fez uma breve análise de sua passagem de nove anos pelo Liverpool. Ele ressaltou que poderia ter sido ainda mais vitorioso.

"Sei que poderíamos ter vencido mais, mas não posso mais mudar isso, então estou absolutamente bem. Poderíamos ter vencido menos, isso também é possível. Não ser campeão por um ponto não é uma grande experiência [como aconteceu na Premier League], mas é uma experiência. Isso não estará nos livros de história, obviamente", falou.

Faltando uma rodada para o fim do Campeonato Inglês, o Liverpool não tem mais chances de subir ou cair de posição. A equipe ocupa a terceira colocação, com 79 pontos conquistados.