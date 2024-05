CRB x Vila Nova: confira prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

O CRB recebe o Vila Nova nesta sexta-feira, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Rei Pelé, com início previsto para as 19h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo poderá ser acompanhado pelo SporTV e pelo Premiere.

PONTUAÇÃO NO INÍCIO DA RODADA

CRB: 13° colocado, com cinco pontos



Vila Nova: 4° colocado, com nove pontos

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Gustavo Henrique e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.



Técnico: Daniel Paulista

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Anderson Conceição, Jemmes e Roberto; Ralf, Geovane e Igor Torres; Luciano Naninho, Alesson e Henrique Almeida



Técnico: Márcio Fernandes.

ARBITRAGEM

O juiz da partida será Paulo Henrique de Melo, assistido por Fernanda Kruger e Leandro dos Santos. O VAR fica a cargo de Gilberto Rodrigues Castro.