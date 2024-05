Piquerez vira 2º estrangeiro com mais vitórias pelo Palmeiras na Libertadores

O lateral-esquerdo Piquerez tornou-se o segundo estrangeiro com mais vitórias pelo Palmeiras na Libertadores na última quarta-feira.

O uruguaio alcançou os 16 triunfos no torneio continental, igualando-se ao colombiano Miguel Borja na vice-liderança do ranking. Piquerez também é o uruguaio com mais jogos de Libertadores pelo Verdão (27) e mais vitórias da história do Palmeiras.

Desde 2021 no Palmeiras, Piquerez tem 152 duelos, sendo o uruguaio com mais partidas pelo clube, 11 gols e 13 assistências. Pelo clube, ele conquistou três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Libertadores (2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa (2023).

Titular no último confronto pela Libertadores, Piquerez chegou ao seu 26° jogo na temporada, o 23° sendo escolhido na escalação inicial. Neste ano, o jogador de 25 anos anotou dois gols e contribuiu com duas assistências.

Com a vitória sobre o time equatoriano, o Palmeiras garantiu sua classificação às oitavas de final da Libertadores na liderança do Grupo F, com 13 pontos. A equipe agora briga pela primeira posição geral, o que será definido no próximo dia 30 de maio, contra o San Lorenzo, no Allianz Parque.