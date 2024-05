Paralisação: 86 mil pessoas dependem diretamente de jogos para ter trabalho

No programa Finanças do Esporte, que acontece toda sexta-feira às 10h no Youtube do UOL Esporte, o colunista Rodrigo Mattos mostrou o impacto financeiro imediato da paralisação por duas rodadas do Brasileirão, em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo levantamento da CBF, uma rodada do campeonato emprega 86 mil pessoas diretamente em todo o país. Isso sem contar os empregos informais que são movimentados no dia dos jogos, explicou Mattos.

Esse é o impacto direto por não ter jogo no final de semana. É um estudo da UI e da CBF de 2018 que mostra que a operação de jogo movimenta 86.000 pessoas em todos os estados. Claro, você teria que tirar os jogos do Sul, que de qualquer jeito não iam funcionar, são empregos temporários, essas pessoas só recebem se tiver o evento. Então, é o cara que está vendendo mate — por exemplo, só o Maracanã emprega 2.000 pessoas diretamente na operação. Isso fora o cara que está vendendo cerveja e churrasquinho na porta, esses não estão na conta, mas também obviamente só são movimentados pelo estádio. Tem um impacto, essas pessoas vão ficar durante duas semanas com essa renda a menos.

Além dos empregos diretos e indiretos, a paralisação também tem impacto na renda de bilheteria, acrescentou o colunista do UOL. As rodadas dos dois próximos fins de semana do Brasileirão foram suspensas pela CBF a pedido dos clubes.

A bilheteria gerada na Série A é de R$ 7,9 milhões na última rodada sem os times do Sul. Esse é o valor bruto, que dá em torno de R$ 1 milhão por jogo. Então esse também é um impacto direto. Rodrigo Mattos

