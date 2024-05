Loja do Corinthians brinca após foto de Gabigol com a camisa do clube circular na internet

O perfil da loja oficial do Corinthians nas redes sociais aproveitou a repercussão da foto de Gabigol, atacante do Flamengo, com a camisa do Timão para fazer uma brincadeira. O post é uma espécie de propaganda para o torcedor corintiano adquirir a nova camisa da equipe personalizada.

O que chama a atenção é que na imagem publicada aparece uma foto da camisa do Corinthians personalizada com o nome "Gabriel", além de possuir o número 10, o mesmo que Gabigol utiliza no Flamengo.

A postagem ainda diz que "todo mundo quer a nova camisa do Timão personalizada com o seu nome".

Agora a personalização está disponível e você pode garantir a sua na ShopTimão! ? Escolha seu nome e número, e receba no conforto de sua casa >> https://t.co/nDDbi4CEWa pic.twitter.com/Bowh6nPFaL ? ShopTimão (@ShopTimao) May 17, 2024

Apesar de toda polêmica envolvendo a imagem, a assessoria do atacante do Flamengo fez questão de comunicar que a foto não seria verdadeira.

"Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira", foi informado.

Desde que conseguiu efeito suspensivo e voltou a jogar após punição por fraude ou tentativa de fraude em exame antidoping, Gabriel Barbosa participou de quatro compromissos pelo Flamengo. Na última quarta-feira, ele jogou por cerca de 25 minutos na vitória por 4 a 0 diante do Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.